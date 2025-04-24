ЕС представит план отказа от российских энергоносителей

Европейская комиссия обещает в ближайшее время представить дорожную карту шагов для постепенного отказа от импорта российских энергетических ресурсов.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Деталі: Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС пообещал отказаться от нефти и газа из России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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Среди прочего, сейчас на российский газ приходится 18% всего импорта Еврокомиссии по сравнению с 45% в 2021 году, отметила президент Европейской комиссии.

Этого удалось достичь за счет увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов и увеличения объемов импорта газа из Норвегии.

"Эти энергетические партнерства, включая импорт СПГ из Соединенных Штатов, остаются стратегически важными для Европейского Союза", – подчеркнула она.

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Говоря о дорожной карте для избавления энергетической зависимости от России, фон дер Ляйен не подтвердила точную дату ее публикации, но повестка дня Еврокомиссии свидетельствует о том, что это может произойти 6 мая.

Ранее чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского СПГ в рамках пакетов санкций против России, поскольку некоторые страны-члены пообещали заблокировать ограничения.

Зато исполнительный орган ЕС оценивает различные правовые инструменты для включения в дорожную карту, в частности запрет компаниям подписывать новые газовые контракты с Россией или предоставление им правовых оснований для расторжения действующих контрактов.