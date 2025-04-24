Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною та Росією.

Джерело: заява Трампа журналістам перед зустріччю з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп висловив переконання, що Київ і Москва "обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів".

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"Ми дуже довго чекаємо. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що ми отримаємо мир", – додав він.

Президент США також сказав, що у повномасштабній війні Росії проти України кожного тижня гинуть "5000 молодих людей", яких потрібно врятувати, і йому "не подобається, що це займає багато часу".

"Але я думаю, що вони обидва хочуть укласти мир. Я в це вірю. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо, я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть", – сказав Трамп.

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Далі він заявив, що в нього є "власний крайній термін", до якого потрібно досягти "миру" між Україною та Росією.

"У нас є крайній термін. І після цього наше ставлення (до "мирного врегулювання". – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти "миру". – Ред.)", – підсумував Трамп.

Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: "Владіміре, зупинись!"

За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.