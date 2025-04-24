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У Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг і загинув

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 22:33
У Києві на станції метро Хрещатик пасажир потрапив під потяг і загинув
Фото ілюстративне - Київський метрополітен

Увечері 24 квітня у Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг, через це були зміни в роботі "червоної лінії" метро. Згодом стало відомо, що пасажир загинув.

Джерело: КМДА

Деталі: У КМДА повідомляли, що станції метро "Університет", "Театральна", "Хрещатик" були зачинені на вхід для пасажирів, тому що на станції "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд.  

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Рух поїздів на лінії було організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

Згодом стало відомо, що додатково організували човниковий рух поїздів між станціями "Вокзальна" – "Театральна".

О 22:25 повідомили, що пасажир загинув, всі обставити інциденту встановлюють правоохоронні органи

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Станція метро "Хрещатик" та пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" відновили свою роботу.

Київметро
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