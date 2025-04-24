В Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд и погиб
Вечером 24 апреля в Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд, из-за этого были изменения в работе "красной линии" метро. Впоследствии стало известно, что пассажир погиб.
Источник: КГГА
Детали: В КГГА сообщали, что станции метро "Университет", "Театральная", "Крещатик" были закрыты на вход для пассажиров, потому что на станции "Крещатик" пассажир попал под поезд.
Движение поездов на линии было организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции „Арсенальная" до станции "Лесная".
Впоследствии стало известно, что дополнительно организовали челночное движение поездов между станциями "Вокзальная" – "Театральная".
В 22:25 сообщили, что пассажир погиб, все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы
Станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" возобновили свою работу.