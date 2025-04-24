В Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд и погиб

Вечером 24 апреля в Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд, из-за этого были изменения в работе "красной линии" метро. Впоследствии стало известно, что пассажир погиб.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА сообщали, что станции метро "Университет", "Театральная", "Крещатик" были закрыты на вход для пассажиров, потому что на станции "Крещатик" пассажир попал под поезд.

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Движение поездов на линии было организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции „Арсенальная" до станции "Лесная".

Впоследствии стало известно, что дополнительно организовали челночное движение поездов между станциями "Вокзальная" – "Театральная".

В 22:25 сообщили, что пассажир погиб, все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы

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Станция метро "Крещатик" и пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" возобновили свою работу.