Президент США каже, що "дуже тисне на Росію" щодо мирної угоди

Трамп і Путін у 2017 році. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже здійснює тиск на Росію, аби та погодилась на "мирну угоду" з Україною.

Джерело: Трамп сказав журналістам після зустрічі з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання журналістки, коли він збільшить тиск на Росію, аби вона погодилась на "мирне врегулювання", Трамп заявив, що "дуже тисне на Росію".

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"Ви не знаєте, як багато я тисну на Росію. І Росія це знає, і близькі до неї люди про це знають, інакше він (імовірно, Володимир Путін. – Ред.) би зараз не говорив", – додав він.

Президент США повторив, що вважає, нібито Москва "хоче укласти угоду, і ми вже незабаром про це дізнаємось".

"Але для танго потрібні двоє. І треба, щоб Україна теж хотіла укласти угоду. Зараз вони зазнають дуже сильного удару. І я вважаю, що вони хочуть укласти угоду", – сказав Трамп.

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Раніше він відмовився говорити про можливе посилення заходів проти Росії, сказавши, що "воліє відповісти на це питання за тиждень".

"Хочу, щоб за тиждень у нас була угода. Нема причини відповідати зараз, але я не буду задоволений, скажімо так. Дещо станеться", – анонсував президент США.

Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: "Владіміре, зупинись!"

За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.