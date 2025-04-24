Президент США говорит, что "очень давит на Россию" по поводу мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже осуществляет давление на Россию, чтобы та согласилась на "мирное соглашение" с Украиной.

Источник: об этом он сказал журналистам после встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, когда он увеличит давление на Россию, чтобы она согласилась на "мирное урегулирование", Трамп заявил, что "очень давит на Россию".

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"Вы не знаете, как много я давлю на Россию. И Россия это знает, и близкие к ней люди об этом знают, иначе он (вероятно, Владимир Путин. – Ред.) бы сейчас не говорил", – добавил он.

Президент США повторил, что считает, что якобы Москва "хочет заключить сделку, и мы уже скоро об этом узнаем".

"Но для танго нужны двое. И надо, чтобы Украина тоже хотела заключить соглашение. Сейчас они подвергаются очень сильному удару. И я считаю, что они хотят заключить сделку", – сказал Трамп.

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Ранее он отказался говорить о возможном усилении мер против России, сказав, что "предпочитает ответить на этот вопрос через неделю".

"Хочу, чтобы через неделю у нас было соглашение. Нет причины отвечать сейчас, но я не буду доволен, скажем так. Кое-что произойдет", – анонсировал президент США.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.