Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент США говорит, что "очень давит на Россию" по поводу мирного соглашения

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 23:06
Президент США говорит, что очень давит на Россию по поводу мирного соглашения
Трамп и Путин в 2017 году. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже осуществляет давление на Россию, чтобы та согласилась на "мирное соглашение" с Украиной.

Источник: об этом он сказал журналистам после встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, когда он увеличит давление на Россию, чтобы она согласилась на "мирное урегулирование", Трамп заявил, что "очень давит на Россию".

Реклама:

"Вы не знаете, как много я давлю на Россию. И Россия это знает, и близкие к ней люди об этом знают, иначе он (вероятно, Владимир Путин. – Ред.) бы сейчас не говорил", – добавил он.

Президент США повторил, что считает, что якобы Москва "хочет заключить сделку, и мы уже скоро об этом узнаем".

"Но для танго нужны двое. И надо, чтобы Украина тоже хотела заключить соглашение. Сейчас они подвергаются очень сильному удару. И я считаю, что они хотят заключить сделку", – сказал Трамп.

РЕКЛАМА:

Ранее он отказался говорить о возможном усилении мер против России, сказав, что "предпочитает ответить на этот вопрос через неделю".

"Хочу, чтобы через неделю у нас было соглашение. Нет причины отвечать сейчас, но я не буду доволен, скажем так. Кое-что произойдет", – анонсировал президент США.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля: "Владимир, остановись!"

По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

СШАроссийско-украинская войнаТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 10 человек ранены – ОВА
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
США
Трамп считает, что Украине будет очень трудно вернуть Крым
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Bloomberg узнал, что США будут требовать от РФ для мира
Последние новости
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
11:46
24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты
11:41
Как экономика Ирана работает в условиях 40-летних санкций
11:31
В Великобритании создали первые прототипы новых боевых танков Challenger 3
11:30
РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву
11:19
"Каждая жизнь важна": в ГСЧС показали животных, которых спасли из-под завалов в Киеве
11:19
Apple убегает из Китая: компания планирует собирать все iPhone для США в Индии
10:48
Союзники США обеспокоены "мирным планом" Трампа с территориальными уступками РФ – CNN
10:40
Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов
10:35
ChatGPT получил бесплатную версию инструмента для исследований
Все новости...
Реклама:
Реклама: