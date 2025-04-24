Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби 24 квітня на фронті відбулося 133 боєзіткнення, з них 51 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники залучили для ураження 72 ракети різного типу, а також завдали 72 авіаційних ударів, застосувавши 125 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1223 дрони-камікадзе та здійснили 4578 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Рідкодуб та Путникове.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

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Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 27 штурмів позицій українських підрозділів.