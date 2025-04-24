Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 24 апреля на фронте произошло 133 боестолкновения, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики привлекли для поражения 72 ракеты различного типа, а также нанесли 72 авиационных ударов, применив 125 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1223 дроны-камикадзе и осуществили 4578 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Редкодуб и Путниково.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Нового Колодязя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

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Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 27 штурмов позиций украинских подразделений.