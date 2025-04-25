На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ

За даними МАГАТЕ, усі три атомні електростанції на підконтрольній Україні території – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – виробляють електроенергію, хоча деякі блоки перебувають у стані планового відключення, а іншим час від часу доводиться знижувати потужності.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: В агентстві зазначають, що на Хмельницькій АЕС один реактор залишався в режимі очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, тоді як виробництво електроенергії другого блоку було скорочено на прохання оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня.

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На Рівненській АЕС другий блок було переведено в режим очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, тоді як виробництво електроенергії третього блоку було скорочено на прохання оператора мережі на кілька днів цього тижня.

Південноукраїнська АЕС також зазнала коливань потужності цього тижня.

Дослівно: "Команду МАГАТЕ на станції повідомили, що 17 квітня за 2 км на схід від майданчика було виявлено сім безпілотників, що також часто трапляється під час конфлікту (війни РФ проти України – ред.).

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Аналогічно, команди, особливо на Чорнобильському майданчику та Південноукраїнській АЕС, продовжують чути тривогу про повітряну тривогу майже щодня".

Деталі: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що експерти агенства, які працюють на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, були змушені залишитися вдома у середу вранці після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Крім того, зазначив Гроссі, команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від станції майже щодня протягом останнього тижня.