На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ

По данным МАГАТЭ, все три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории – Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская – производят электроэнергию, хотя некоторые блоки находятся в состоянии планового отключения, а другим время от времени приходится снижать мощности.

Источник: МАГАТЭ

Детали: В агентстве отмечают, что на Хмельницкой АЭС один реактор оставался в режиме ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, тогда как производство электроэнергии второго блока было сокращено по просьбе оператора сети на 36 часов в начале этой недели.

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На Ровенской АЭС второй блок был переведен в режим ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, тогда как производство электроэнергии третьего блока было сокращено по просьбе оператора сети на несколько дней на этой неделе.

Южноукраинская АЭС также подверглась колебаниям мощности на этой неделе.

Дословно: "Команде МАГАТЭ на станции сообщили, что 17 апреля в 2 км к востоку от площадки было обнаружено семь беспилотников, что также часто случается во время конфликта (войны РФ против Украины – ред.).

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Аналогично, команды, особенно на Чернобыльской площадке и Южноукраинской АЭС, продолжают слышать тревогу о воздушной тревоге почти каждый день".

Детали: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства, которые работают на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, были вынуждены остаться дома в среду утром после того, как услышали громкую стрельбу возле главного административного здания, где расположен их офис.

Кроме того, отметил Гросси, команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от станции почти ежедневно в течение последней недели.