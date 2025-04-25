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Південна Корея і США домовляються про торговельну угоду до закінчення "тарифної паузи"

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 квітня 2025, 05:54
Південна Корея і США домовляються про торговельну угоду до закінчення тарифної паузи
фото: Yonhap

Південна Корея і США домовилися в четвер про спільні зусилля у розробці "пакетної" угоди про нові американські тарифи та питання економічного і промислового співробітництва до того, як у липні завершиться дія паузи у взаємних тарифах.

Джерело: Yonhap

Деталі: Міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок повідомив журналістам, що обидві сторони домовилися укласти угоду до 8 липня – коли закінчується 90-денна пауза президента США Дональда Трампа щодо "взаємних" тарифів – шляхом переговорів, зосереджених на чотирьох категоріях: тарифні і нетарифні заходи; економічна безпека; інвестиційна співпраця; валютна політика.

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З цією метою міністерство промисловості Сеула та Офіс торгового представника США планують розпочати переговори на робочому рівні наступного тижня, а торговий представник Джеймісон Грір відвідає Південну Корею для переговорів на високому рівні в рамках міністерських переговорів щодо Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що розпочнуться 15 травня.

Ці широкі домовленості були досягнуті під час зустрічі Чхве Сан Мока та міністра промисловості Ан Дук Гуна з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Гріром на торгових консультаціях у форматі "два плюс два", які проходили в Міністерстві фінансів США протягом 85 хвилин.

Пряма мова Чхве Сан Мока: "Наша сторона вважає, що обидві сторони прийшли до спільного розуміння того, що вони розроблять "липневий пакет", спрямований на скасування (американських – ред.) тарифів (щодо Південної Кореї) до 8 липня, коли закінчиться пауза у взаємних тарифах".

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Деталі: Видання зазначає, що, за словами сеульських чиновників, переговори цього тижня встановили широкі рамки того, як мають проходити майбутні двосторонні переговори щодо тарифів та інших питань, що є відхиленням від попередніх обговорень, які проводилися дещо неорганізовано.

Пряма мова Чхве Сан Мока: "Ми вважаємо, що завдяки сьогоднішній зустрічі у форматі "два плюс два", яка стала відправною точкою для консультацій, ми встановили базові рамки, звузивши коло питань для переговорів і досягнувши порозуміння щодо графіка консультацій".

Деталі: Переговори відбулися після того, як адміністрація Трампа 9 квітня почала запроваджувати взаємні тарифи для окремих країн, включаючи 25-відсоткові мита для Південної Кореї, але невдовзі після цього призупинила їх дію.

Бессент назвав торговельні переговори з Південною Кореєю "дуже успішними". Він припустив, що сторони можуть просуватися швидше, ніж очікувалося, і повідомив, що вже наступного тижня планується обговорення технічних деталей.

Нагадаємо: Головний фінансовий регулятор Тайваню заявив 19 квітня, що продовжить тимчасові обмеження на короткі продажі акцій, щоб допомогти забезпечити стабільність фондового ринку.

Південна КореяСШАтарифи
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