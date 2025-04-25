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Южная Корея и США договариваются о торговой сделке до окончания "тарифной паузы"

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 05:54
Южная Корея и США договариваются о торговой сделке до окончания тарифной паузы
фото: Yonhap

Южная Корея и США договорились в четверг о совместных усилиях в разработке "пакетного" соглашения о новых американских тарифах и вопросах экономического и промышленного сотрудничества до того, как в июле завершится действие паузы во взаимных тарифах.

Источник: Yonhap

Детали: Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок сообщил журналистам, что обе стороны договорились заключить соглашение до 8 июля - когда заканчивается 90-дневная пауза президента США Дональда Трампа по "взаимным" тарифам – путем переговоров, сосредоточенных на четырех категориях: тарифные и нетарифные меры; экономическая безопасность; инвестиционное сотрудничество; валютная политика.

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С этой целью министерство промышленности Сеула и Офис торгового представителя США планируют начать переговоры на рабочем уровне на следующей неделе, а торговый представитель Джеймисон Грир посетит Южную Корею для переговоров на высоком уровне в рамках министерских переговоров по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, которые начнутся 15 мая.

Эти широкие договоренности были достигнуты во время встречи Чхве Сан Мока и министра промышленности Ан Дук Гуна с министром финансов США Скоттом Бессентом и Гриром на торговых консультациях в формате "два плюс два", которые проходили в Министерстве финансов США в течение 85 минут.

Прямая речь Чхве Сан Мока: "Наша сторона считает, что обе стороны пришли к общему пониманию того, что они разработают "июльский пакет", направленный на отмену (американских – ред.) тарифов (в отношении Южной Кореи) до 8 июля, когда закончится пауза во взаимных тарифах".

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Детали: Издание отмечает, что, по словам сеульских чиновников, переговоры на этой неделе установили широкие рамки того, как должны проходить будущие двусторонние переговоры по тарифам и другим вопросам, что является отклонением от предыдущих обсуждений, которые проводились несколько неорганизованно.

Прямая речь Чхве Сан Мока: "Мы считаем, что благодаря сегодняшней встрече в формате "два плюс два", которая стала отправной точкой для консультаций, мы установили базовые рамки, сузив круг вопросов для переговоров и достигнув понимания относительно графика консультаций".

Детали: Переговоры состоялись после того, как администрация Трампа 9 апреля начала вводить взаимные тарифы для отдельных стран, включая 25-процентные пошлины для Южной Кореи, но вскоре после этого приостановила их действие.

Бессент назвал торговые переговоры с Южной Кореей "очень успешными". Он предположил, что стороны могут продвигаться быстрее, чем ожидалось, и сообщил, что уже на следующей неделе планируется обсуждение технических деталей.

Южная КореяСШАтарифы
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