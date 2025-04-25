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Магазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028

Христина Бондарєва, Степан ГафткоП'ятниця, 25 квітня 2025, 10:14
Магазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Фото з trumpstore.com

Інтернет-магазин Дональда Трампа пропонує одяг із гаслом "Трамп 2028", натякаючи на майбутні вибори, у яких чинний президент США не може брати участь через конституційні обмеження.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На офіційному сайті Trump Store з’явилося фото Еріка Трампа, сина президента США, в яскраво-червоній бейсболці з нової колекції.

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Фото з trumpstore.com

Головний убір коштує 50 доларів. Крім того, у продажу – футболки темно-синього та червоного кольорів із написом "Trump 2028 (Rewrite the Rules)", що перекладається як "Трамп 2028 (Перепишіть правила)". 

Їхня ціна становить 36 доларів. Серед сувенірної продукції також доступні охолоджувачі для банок за 18 доларів.

Ці товари натякають на потенційні політичні амбіції Трампа, незважаючи на обмеження, встановлені 22-ю поправкою до Конституції США. Відповідно до неї, жодна особа не має права бути обрана президентом більше ніж два рази.

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Дональд Трамп, який займав посаду президента з 2017 по 2021 рік, неодноразово заявляв, що серйозно розглядає ідею третього терміну, підкреслюючи, що "це не жарт".

Читайте також: Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін

Нагадаємо:

  • Минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.
  • Республіканець Енді Оглс вже запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом. 

СШАТрампвибори
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