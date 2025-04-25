Магазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года

Интернет-магазин Дональда Трампа предлагает одежду с лозунгом "Трамп 2028", намекая на грядущие выборы, в которых действующий президент США не сможет участвовать из-за конституционных ограничений.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На официальном сайте Trump Store опубликовано фото сына Дональда Трампа – Эрика – в ярко-красной бейсболке из новой коллекции. Головной убор стоит 50 долларов.

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Фото с trumpstore.com

Также в продаже представлены футболки темно-синего и красного цветов с надписью "Trump 2028 (Rewrite the Rules)", что переводится как "Трамп 2028 (Перепишите правила)". Их стоимость – 36 долларов. Среди сувенирной продукции также есть охладители для банок по 18 долларов.

Эта продукция указывает на возможные политические амбиции Трампа, несмотря на ограничения, установленные 22-й поправкой к Конституции США. Согласно ей, ни одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз.

Дональд Трамп, занимавший пост президента с 2017 по 2021 год, неоднократно подчеркивал, что всерьез рассматривает возможность третьего срока, отмечая, что "это не шутка".

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Напомним: