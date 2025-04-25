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Польща може звернутися до ЄС за винятковими запозиченнями для оборонних витрат

Марія Ємець, Степан ГафткоП'ятниця, 25 квітня 2025, 10:40
Польща може звернутися до ЄС за винятковими запозиченнями для оборонних витрат
Фото з Facebook Andrzej Domański

Уряд Польщі розглядає можливість звернення до Єврокомісії з проханням про виняток із лімітів запозичень ЄС для збереження високих витрат на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра фінансів Анджея Доманського, які передає Reuters

Деталі: Міністр повідомив, що наступного тижня польська влада, ймовірно, звернеться до Європейської Комісії з проханням надати виняток з обмежень на державні запозичення для країн ЄС, щоб Польща могла зберегти високі витрати на оборону.

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У березні Єврокомісія запропонувала дозволити державам-членам збільшити свої оборонні витрати на 1,5% від ВВП протягом чотирьох років без застосування санкцій, навіть якщо це спричинить перевищення ліміту дефіциту у 3% ВВП.

"Ми активно розглядаємо можливість подати запит на виняток", – зазначив Доманський, додавши, що остаточне рішення буде ухвалено до кінця місяця, тобто вже найближчими днями.

Окрім Польщі, зацікавленість у такому зверненні висловила Португалія, тоді як Італія, Франція та Іспанія ставляться до цієї ідеї з обережністю.

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ПольщаЄвропа
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