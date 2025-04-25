Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов

Правительство Польши рассматривает возможность обращения к Еврокомиссии с просьбой о предоставлении исключения из лимитов заимствований ЕС для сохранения высоких расходов на оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра финансов Анджея Доманского, переданные Reuters

Подробности: Министр сообщил, что на следующей неделе польские власти, вероятно, обратятся к Европейской Комиссии с просьбой предоставить исключение из ограничений на государственные заимствования для стран ЕС, чтобы Польша могла поддерживать высокие расходы на оборону.

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В марте Еврокомиссия предложила разрешить государствам-членам увеличить свои оборонные расходы на 1,5% от ВВП в течение четырех лет без применения санкций, даже если это приведет к превышению лимита дефицита в 3% ВВП.

"Мы активно рассматриваем возможность подать запрос на исключение", – отметил Доманский, добавив, что окончательное решение будет принято до конца месяца, то есть уже в ближайшие дни.

Помимо Польши, интерес к такому обращению выразила Португалия, в то время как Италия, Франция и Испания относятся к этой идее с осторожностью.

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