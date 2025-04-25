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Союзники США стурбовані "мирним планом" Трампа з територіальними поступками РФ – CNN

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 квітня 2025, 10:48
Союзники США стурбовані мирним планом Трампа з територіальними поступками РФ – CNN
Дональд Трамп, фото: Getty Images

CNN з посиланням на джерела пише, що союзники Сполучених Штатів стурбовані "мирним планом" Дональда Трампа щодо України, який передбачає територіальні поступки, включно з Кримом, на користь Росії.

Джерело: CNN

Деталі: Мовник з посилання на неназваного чиновника зазначає, що концепція адміністрації, представлена в Парижі минулого тижня, передбачає значні жертви з боку Києва, включаючи визнання США Криму російською територією і передачу Україною великих ділянок території Росії.

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На запитання, які поступки пропонує Росія, Трамп відповів, що не "захоплення всієї країни" є "досить великою поступкою".

Видання пише, що багато дипломатів країн-членів Альянсу заявили, що вони стурбовані тим, що пропонує адміністрація Трампа, тому що вони вважають, що це посилає "небезпечний сигнал" Володимиру Путіну і іншим світовим лідерам, в тому числі Сі Цзіньпіну, про те, що незаконні загарбання можуть бути винагороджені".

"Йдеться про фундаментальні принципи міжнародного права. Йдеться про наше власне існування і послаблення будь-яких гарантій, які моя чи інші країни мають для нашої незалежності", - сказав один східноєвропейський дипломат в інтерв'ю CNN.

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"Якщо одна країна в Європі перебуває під тиском або змушена відмовитися від частини своєї законної території, території, яка була визнана частиною України... якщо одна країна в Європі змушена це зробити, жодна країна в Європі чи деінде не може почуватися в безпеці, в НАТО чи без НАТО", - сказав дипломат.

У публікації зазначається, що пропозиція де-факто визнати Крим частиною Росії перекреслила б багаторічну політику США, яка стверджувала, що, незважаючи на російську окупацію, Крим є українською територією. Європейські чиновники заявляють, що вони не підуть цим шляхом, залишивши США в ізоляції.

Як пише CNN, азійські союзники також дедалі більше занепокоєні тим, що угода про припинення війни, яка б винагородила Росію після "смертоносного конфлікту", може бути укладена.

У приватних розмовах з американськими партнерами азійські дипломати чітко висловили своє занепокоєння щодо глобальних наслідків врегулювання, яке порушує кордони України. "Китай спостерігає. Ми сказали про це адміністрації Трампа. Ми стурбовані тим, як вони можуть сприйняти будь-яке припинення війни, яке, як видається, винагородить Росію за кровопролиття", - сказав CNN один з азійських дипломатів.

Зараз, пише CNN, вся увага прикута до очікуваної зустрічі спеціального посланника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у п'ятницю, яка відбудеться після того, як джерела повідомили, що в середу в Лондоні на переговорах з європейськими, українськими та американськими офіційними особами було досягнуто прогресу.

Однак багато європейців побоюються, що прогрес може бути недостатньо швидким, щоб задовольнити амбіції Трампа щодо швидкого завершення війни.

Відповідаючи на питання, наскільки гнучкі українці в територіальних питаннях неназваний німецький чиновник сказав CNN, що вони "розуміють ситуацію, хоча у них є червоні лінії, які вони не можуть перетнути".

Другий європейський чиновник сказав, що британський уряд працює з українцями, щоб спробувати просунутися в рамках американської політики, зазначивши, що це буде підкріплено гарантіями безпеки, які регулярно обговорюються європейськими союзниками, включаючи потенційні війська в Україні. Росія відкинула таку перспективу, а Трамп заявив, що американські війська не підуть в Україну.

"Існує реальна політична реальність: будь-яка угода, яка може залучити Росію на борт, буде виглядати невигідною для українців. Але в межах розумного українцям доведеться змиритися з чимось, що може бути гіршим за угоду, яку вони хотіли б отримати два роки тому", - сказав CNN інший європейський дипломат. "Це саме те, де ми знаходимося", - констатував він.

російсько-українська війнаТрампУкраїнаКрим
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