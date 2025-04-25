Союзники США обеспокоены "мирным планом" Трампа с территориальными уступками РФ – CNN

CNN со ссылкой на источники пишет, что союзники Соединенных Штатов обеспокоены "мирным планом" Дональда Трампа по Украине, который предусматривает территориальные уступки, включая Крым, в пользу России.

Источник: CNN

Детали: Вещатель со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что концепция администрации, представленная в Париже на прошлой неделе, предусматривает значительные жертвы со стороны Киева, включая признание США Крыма российской территорией и передачу Украиной больших участков территории России.

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На вопрос, какие уступки предлагает Россия, Трамп ответил, что не "захват всей страны" является "достаточно большой уступкой".

Издание пишет, что многие дипломаты стран-членов Альянса заявили, что они обеспокоены тем, что предлагает администрация Трампа, потому что они считают, что это посылает "опасный сигнал" Владимиру Путину и другим мировым лидерам, в том числе Си Цзиньпину, о том, что незаконные захваты могут быть вознаграждены".

"Речь идет о фундаментальных принципах международного права. Речь идет о нашем собственном существовании и ослаблении любых гарантий, которые моя или другие страны имеют для нашей независимости", - сказал один восточноевропейский дипломат в интервью CNN.

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"Если одна страна в Европе находится под давлением или вынуждена отказаться от части своей законной территории, территории, которая была признана частью Украины... если одна страна в Европе вынуждена это сделать, ни одна страна в Европе или где-либо еще не может чувствовать себя в безопасности, в НАТО или без НАТО", - сказал дипломат.

В публикации отмечается, что предложение де-факто признать Крым частью России перечеркнуло бы многолетнюю политику США, которая утверждала, что, несмотря на российскую оккупацию, Крым является украинской территорией. Европейские чиновники заявляют, что они не пойдут по этому пути, оставив США в изоляции.

Как пишет CNN, азиатские союзники также все больше обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны, которое бы вознаградило Россию после "смертоносного конфликта", может быть заключено.

В частных разговорах с американскими партнерами азиатские дипломаты четко выразили свое беспокойство относительно глобальных последствий урегулирования, которое нарушает границы Украины. "Китай наблюдает. Мы сказали об этом администрации Трампа. Мы обеспокоены тем, как они могут воспринять любое прекращение войны, которое, как представляется, вознаградит Россию за кровопролитие", - сказал CNN один из азиатских дипломатов.

Сейчас, пишет CNN, все внимание приковано к ожидаемой встрече специального посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в пятницу, которая состоится после того, как источники сообщили, что в среду в Лондоне на переговорах с европейскими, украинскими и американскими официальными лицами был достигнут прогресс.

Однако многие европейцы опасаются, что прогресс может быть недостаточно быстрым, чтобы удовлетворить амбиции Трампа по быстрому завершению войны.

Отвечая на вопрос, насколько гибкие украинцы в территориальных вопросах неназванный немецкий чиновник сказал CNN, что они "понимают ситуацию, хотя у них есть красные линии, которые они не могут пересечь".

Второй европейский чиновник сказал, что британское правительство работает с украинцами, чтобы попытаться продвинуться в рамках американской политики, отметив, что это будет подкреплено гарантиями безопасности, которые регулярно обсуждаются европейскими союзниками, включая потенциальные войска в Украине. Россия отвергла такую перспективу, а Трамп заявил, что американские войска не пойдут в Украину.

"Существует реальная политическая реальность: любая сделка, которая может привлечь Россию на борт, будет выглядеть невыгодной для украинцев. Но в пределах разумного украинцам придется смириться с чем-то, что может быть хуже сделки, которую они хотели бы получить два года назад", - сказал CNN другой европейский дипломат. "Это именно то, где мы находимся", - констатировал он.