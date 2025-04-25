24 квітня у Києві зафіксували рекордну температуру повітря для цієї дати

24 квітня в українській столиці було зафіксовано рекорд максимальної температури для цієї дати – 27,4°C, що на 0,4°C вище за показник 1950 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Обсерваторія повідомляє, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 24 квітня в столиці було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.

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Після обіду термометри показали 27,4°C, що на 0,4°C перевищує попередній рекорд, встановлений у 1950 році.