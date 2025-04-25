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24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты

Степан ГафткоПятница, 25 апреля 2025, 11:46
24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты
Фото с Facebook Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

24 апреля в украинской столице была зафиксирована рекордная максимальная температура для этой даты – 27,4°C, что на 0,4°C выше показателя 1950 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Обсерватория сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, 24 апреля в столице была зафиксирована рекордная максимальная температура воздуха для этой даты.

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После обеда термометры показали 27,4°C, что на 0,4°C превышает предыдущий рекорд, установленный в 1950 году.

Киевпогода
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