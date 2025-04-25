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Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска

Христина Бондарєва, Степан ГафткоП'ятниця, 25 квітня 2025, 12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
Фото з Facebook European Commission

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила бажання провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска 26 квітня. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника ЄК, які передає Politico

Деталі: Наразі зустріч із Трампом не запланована, проте прес-секретар Європейської комісії підкреслив, що Урсула фон дер Ляєн скористається будь-якою можливістю поспілкуватися з важливими світовими лідерами.

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Фон дер Ляєн ще не мала можливості зустрітися з Трампом після його повернення до Білого дому на початку цього року, незважаючи на введення мит на європейські товари в рамках глобальної торгової напруги. 

Похорон Папи Франциска стане важливою подією, на яку приїдуть глави держав і високопосадовці з різних країн, що створить унікальну можливість для неформальних переговорів між лідерами.

Нагадаємо

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  • У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".
  • Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.

ТрампЄврокомісіяЄвропа
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