Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила бажання провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска 26 квітня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника ЄК, які передає Politico
Деталі: Наразі зустріч із Трампом не запланована, проте прес-секретар Європейської комісії підкреслив, що Урсула фон дер Ляєн скористається будь-якою можливістю поспілкуватися з важливими світовими лідерами.
Фон дер Ляєн ще не мала можливості зустрітися з Трампом після його повернення до Білого дому на початку цього року, незважаючи на введення мит на європейські товари в рамках глобальної торгової напруги.
Похорон Папи Франциска стане важливою подією, на яку приїдуть глави держав і високопосадовці з різних країн, що створить унікальну можливість для неформальних переговорів між лідерами.
Нагадаємо:
- У середу Трамп заявив, що під час перебування в Римі він проведе "багато зустрічей".
- Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що хотів би мати можливість поговорити з Трампом в кулуарах похорону, оскільки команда президента США проводить переговори з Росією про майбутнє України.