Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание провести разговор с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Франциска 26 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя ЕК, переданные Politico

Детали: Пока встреча с Трампом официально не запланирована, однако пресс-секретарь Европейской комиссии подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется любой возможностью пообщаться с ключевыми мировыми лидерами.

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С момента возвращения Трампа в Белый дом в начале этого года фон дер Ляйен ещё не встречалась с ним, несмотря на введенные США пошлины на европейские товары в рамках глобального торгового противостояния.

Похороны Папы Франциска станут важным международным событием, на которое съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира, что создаст редкую возможность для неформальных встреч между мировыми лидерами.

Напомним:

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