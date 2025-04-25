Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание провести разговор с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Франциска 26 апреля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя ЕК, переданные Politico
Детали: Пока встреча с Трампом официально не запланирована, однако пресс-секретарь Европейской комиссии подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется любой возможностью пообщаться с ключевыми мировыми лидерами.
С момента возвращения Трампа в Белый дом в начале этого года фон дер Ляйен ещё не встречалась с ним, несмотря на введенные США пошлины на европейские товары в рамках глобального торгового противостояния.
Похороны Папы Франциска станут важным международным событием, на которое съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира, что создаст редкую возможность для неформальных встреч между мировыми лидерами.
Напомним:
- В среду Трамп заявил, что в Риме у него запланировано "много встреч".
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во вторник, что хотел бы воспользоваться возможностью поговорить с Трампом в кулуарах церемонии, поскольку команда американского президента ведёт переговоры с Россией о будущем Украины.