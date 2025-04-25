Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала жінку, яка встановлювала камеру, щоб наводити удари РФ по Київщині

Степан ГафткоП'ятниця, 25 квітня 2025, 13:43
СБУ затримала жінку, яка встановлювала камеру, щоб наводити удари РФ по Київщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 30-річну безробітну з Борисполя, яка за завданням ФСБ планувала встановити мінікамеру, щоб коригувати російські удари по об’єктах ЗСУ та СБУ у Київській області.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Як повідомили правоохоронці, для наведення повітряних ударів російських військових по Київському регіону агентка ФСБ планувала встановити приховану камеру з онлайн-трансляцією навпроти українських оборонних об’єктів. 

Реклама:

Отримавши від спецслужб РФ гроші на обладнання, вона придбала першу мінікамеру й вирушила до одного з військових об'єктів, аби облаштувати біля нього "точку спостереження".

 
Фото: СБУ

Втім, реалізувати задум не вдалося – співробітники Служби безпеки України затримали її на місці злочину просто поблизу військової інфраструктури. 

Під час обшуку в неї вилучили техніку, зокрема камеру та мобільний телефон, у якому виявили докази співпраці з російською стороною.

РЕКЛАМА:

Слідство встановило, що затриманою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку дистанційно завербували через Телеграм-канал, що пропонував "швидкий заробіток". 

 
Фото: СБУ

Окрім підготовки спостережних точок, агентка також виконувала завдання щодо моніторингу наслідків ворожих атак. Вона регулярно виїжджала на місця влучань, отримані від свого куратора, щоб фіксувати результати обстрілів.

За інформацією прокуратури, жінці оголосили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі. 

СБУОфіс генпрокурорадиверсантиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
мапаУ суботу в Україні подекуди дощі, а з неділі прогнозують заморозки
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Усі новини...
СБУ
СБУ викрила схему виїзду за кордон "ухилянтів" за 150 тисяч гривень на Рівненщині
Помічника машиніста засудили до 15 років тюрми за "злив" маршрутів ЗСУ
Зеленський: Україна знає про громадян Китаю, які працюють на заводах з виробництва дронів в РФ
Останні новини
16:17
Міноборони показало бойового робота Droid TW зі штучним інтелектом
16:14
У молодих жінок зі США вперше зафіксували більше запоїв, ніж у чоловіків – дослідження
16:02
Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа
15:53
Сліди зубів на кістках: у Британії вперше знайшли докази гладіаторських боїв із левами
15:50
Кузен Венса: Сцена між Зеленським і Трампом була "виставою для того, хто не був у кімнаті" – можливо, для Путіна
15:38
фотоЗатримали киянина, який обіцяв експрацівнику системи МВС "бронь і посаду в поліції"
15:32
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
15:29
Гробки, Провідна неділя, Проводи: коли відзначати у 2025 році і як вшановувати померлих
15:28
Нацбанк поліпшив прогноз зростання цін на пальне в 2025 році
15:22
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: