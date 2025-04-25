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СБУ задержала женщину, устанавливавшую камеру для наведения ударов РФ по Киевской области

Степан ГафткоПятница, 25 апреля 2025, 13:43
СБУ задержала женщину, устанавливавшую камеру для наведения ударов РФ по Киевской области
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала 30-летнюю безработную из Борисполя, которая по заданию ФСБ планировала установить миниатюрную камеру для корректировки российских ударов по объектам ВСУ и СБУ в Киевском регионе.
Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным правоохранителей, чтобы наводить воздушные удары российских войск по столичному региону, агентка ФСБ собиралась установить скрытую камеру с онлайн-трансляцией напротив украинских оборонных объектов. Получив деньги от спецслужб РФ на оборудование, она приобрела первую миникамеру и отправилась к одному из военных объектов, чтобы оборудовать рядом "точку наблюдения".

 
Фото: СБУ

Однако реализовать замысел ей не удалось – сотрудники СБУ задержали ее на месте преступления рядом с объектом военной инфраструктуры. При обыске у нее изъяли технику, в том числе камеру и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной.

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Следствие установило, что задержанная – 30-летняя безработная жительница Борисполя, завербованная дистанционно через Telegram-канал с предложениями "быстрого заработка".

 
Фото: СБУ

Кроме подготовки наблюдательных точек, агентка также выполняла задание по мониторингу последствий вражеских обстрелов. Она регулярно выезжала на места ударов, полученные от куратора, чтобы зафиксировать результаты атак.

По информации прокуратуры, женщине объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Она взята под стражу. Ей грозит пожизненное заключение.

СБУОфис генпрокурорадиверсантыроссийско-украинская война
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