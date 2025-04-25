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У суботу в Україні подекуди дощі, а з неділі прогнозують заморозки

Ірина БалачукП'ятниця, 25 квітня 2025, 14:16
У суботу в Україні подекуди дощі, а з неділі прогнозують заморозки
Фото unsplash.com

26 квітня вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному-сході країни з грозами, на решті території без опадів; з 27 квітня в Україні похолоднішає, місцями очікуються заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Температура 26 квітня в Україні вночі 5-10°; вдень 11-16°, на півдні та сході країни 19-24°.

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У Києві в суботу вночі короткочасний дощ, 8-10° тепла, вдень без опадів, до +14°, вітер північний, 7-12 м/с. 

 
Погода 26 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

27-28 квітня в Україні без опадів, лише вдень 27 квітня на північному сході та сході країни місцями невеликі дощі. У неділю та понеділок очікується похолодання вночі та вдень на 4-10°.

"Вночі 27 квітня у західних і північних областях, вночі 28 квітня в Україні (очікується зниження температури – ред.) до заморозків на поверхні ґрунту, у північних, східних та центральних областях і в повітрі 0-3°)", – зазначили в Укргідрометцентрі. 

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Погода 27 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Києві 27 квітня без опадів, вночі 1-3° тепла, вдень до +11°, вітер північний, 7-12 м/с

У понеділок у столиці без опадів, вночі до -2°, вдень до +14°, вітер південно-західний, 3-8 м/с. 

 
Погода 28 квітня 
Скриншот з meteo.gov.ua

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