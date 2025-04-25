В субботу в Украине местами дожди, а с воскресенья прогнозируют заморозки

26 апреля ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны с грозами, на остальной территории без осадков; с 27 апреля в Украине похолодает, местами ожидаются заморозки.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура 26 апреля в Украине ночью 5-10°; днем 11-16°, на юге и востоке страны 19-24°.

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В Киеве в субботу ночью кратковременный дождь, 8-10° тепла, днем без осадков, до +14°, ветер северный, 7-12 м/с.

Погода 26 апреля Скриншот С meteo.gov.ua

27-28 апреля в Украине без осадков, лишь днем 27 апреля на северо-востоке и востоке страны местами небольшие дожди. В воскресенье и понедельник ожидается похолодание ночью и днем на 4-10°.

"Ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 апреля в Украине (ожидается снижение температуры – ред.) до заморозков на поверхности почвы, в северных, восточных и центральных областях и в воздухе 0-3°)", – отметили в Укргидрометцентре.

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Погода 27 апреля Скриншот С meteo.gov.ua

В Киеве 27 апреля без осадков, ночью 1-3° тепла, днем до +11°, ветер северный, 7-12 м/с

В понедельник в столице без осадков, ночью до -2°, днем до +14°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.