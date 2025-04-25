Трамп стверджує, що Крим "залишиться з Росією"

Президент США Дональд Трамп в інтерв′ю виданню The Time знову заявив, що вважає першопричиною військової агресії Росії прагнення Україна вступити у НАТО, а також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України.

Джерело: Інтерв’ю Трампа виданню, яке брали 22 квітня і опублікували 25 квітня, передає "Європейська правда"

Деталі: Дональд Трамп повторив свої давніші заяви про те, що нібито Україна сама спровокувала війну прагненням приєднатись до НАТО.

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"Думаю, причиною початку цієї війни стало те, що вони почали розмови про вступ у НАТО", – сказав президент США.

Перед цим Трамп, коментуючи пропозицію України купити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що це Україна "почала війну".

Він також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України. "Крим залишиться з Росією", – заявив Трамп.

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Більш повних цитат The Time не наводить.

В інтерв’ю Трамп також похвалився тим, що змусив європейців робити кроки для збільшення витрат на оборону.

Крім того, Дональд Трамп сказав, що за другої каденції почувається більш впевненим і менш скутим у своїх діях, ніж під час першого терміну.

"Попереднього разу я боровся за виживання. Цього разу я борюся задля світу", – заявив він.

Передісторія:

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір". За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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