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Трамп стверджує, що Крим "залишиться з Росією"

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 квітня 2025, 14:25
Трамп стверджує, що Крим залишиться з Росією
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в інтерв′ю виданню The Time знову заявив, що вважає першопричиною військової агресії Росії прагнення Україна вступити у НАТО, а також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України.

Джерело: Інтерв’ю Трампа виданню, яке брали 22 квітня і опублікували 25 квітня, передає "Європейська правда"

Деталі: Дональд Трамп повторив свої давніші заяви про те, що нібито Україна сама спровокувала війну прагненням приєднатись до НАТО

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"Думаю, причиною початку цієї війни стало те, що вони почали розмови про вступ у НАТО", – сказав президент США. 

Перед цим Трамп, коментуючи пропозицію України купити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що це Україна "почала війну".

Він також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України. "Крим залишиться з Росією", – заявив Трамп. 

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Більш повних цитат The Time не наводить. 

В інтерв’ю Трамп також похвалився тим, що змусив європейців робити кроки для збільшення витрат на оборону. 

Крім того, Дональд Трамп сказав, що за другої каденції почувається більш впевненим і менш скутим у своїх діях, ніж під час першого терміну. 

"Попереднього разу я боровся за виживання. Цього разу я борюся задля світу", – заявив він. 

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір". За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.
  • The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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ТрампКримУкраїна
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