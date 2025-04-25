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Трамп утверждает, что Крым "останется с Россией"

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 25 апреля 2025, 14:25
Трамп утверждает, что Крым останется с Россией
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины.

Источник: Интервью Трампа изданию, которое брали 22 апреля и опубликовали 25 апреля, передает "Европейская правда"

Детали: Дональд Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну стремлением присоединиться к НАТО.

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"Думаю, причиной начала этой войны стало то, что они начали разговоры о вступлении в НАТО", – сказал президент США.

Перед этим Трамп, комментируя предложение Украины купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что это Украина "начала войну".

Он также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины. "Крым останется с Россией", – заявил Трамп.

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Более полных цитат The Time не приводит.

В интервью Трамп также похвастался тем, что заставил европейцев делать шаги для увеличения расходов на оборону.

Кроме того, Дональд Трамп сказал, что во время второго срока чувствует себя более уверенным и менее скованным в своих действиях, чем во время первого срока.

"В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир", – заявил он.

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ". По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.
  • The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа о завершении войны – Украина в рамках мирных переговоров надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

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ТрампКрымУкраина
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