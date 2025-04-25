Затримали киянина, який обіцяв експрацівнику системи МВС "бронь і посаду в поліції"

Столичні правоохоронці затримали киянина, який обіцяв колишньому працівнику системи МВС за 170 тисяч гривень допомогти з бронюванням та працевлаштуванням на керівну посаду в поліцію.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "…повідомлено про підозру (в зловживанні впливом) 60-річному чоловіку, який, розповідаючи про знайомства із високопосадовцями Міноборони та Нацполіції, обіцяв допомогти із бронюванням та влаштувати на керівну посаду у поліцію".

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Затримання підозрюваного фото поліції

Деталі: За даними слідства, киянин, який раніше працював у системі органів внутрішніх справ, хотів повернутися у правоохоронні органи.

потерпілий - Сергій Гапонько фото з сайту РСЦ

За словами джерела УП, йдеться про колишнього заступника начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Сергія Гапонька, який виступає в цій справі потерпілим.

Втім конкурс на посаду, яку він обрав, скасували. Тож знайомі порадили йому звернутися за консультацією щодо працевлаштування до підозрюваного (за даними УП, підприємець -ред.). Чоловік розповів, що має дружні зв’язки з високопосадовцями, відтак допоможе спочатку забронювати експрацівника МВС через Міністерство оборони, а згодом працевлаштує на керівну посаду в поліцію.

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Розповідаючи про свої впливові знайомства, чоловік показував у своєму телефоні номери нібито високопосадовців, з якими домовляється.

За свою допомогу він вимагав та одержав загалом майже 170 тисяч гривень. Затримали зловмисника під час отримання останньої частини коштів у сумі 44 тисячі гривень.

Як уточнили, УП в прокуратурі, суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 1,2 млн грн.