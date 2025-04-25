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Задержан киевлянин, обещавший экс-работнику системы МВД "бронь и должность в полиции"

Валентина РоманенкоПятница, 25 апреля 2025, 15:38
Задержан киевлянин, обещавший экс-работнику системы МВД бронь и должность в полиции
фото НПУ

Столичные правоохранители задержали киевлянина, который обещал бывшему работнику системы МВД за 170 тысяч гривен помочь с бронированием и трудоустройством на руководящую должность в полицию.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "...сообщено о подозрении (в злоупотреблении влиянием) 60-летнему мужчине, который, рассказывая о знакомствах с высокопоставленными чиновниками Минобороны и Нацполиции, обещал помочь с бронированием и устроить на руководящую должность в полицию".

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фото полиции

Детали: По данным следствия, киевлянин, который ранее работал в системе органов внутренних дел, хотел вернуться в правоохранительные органы.

 
потерпевший - Сергей Гапонько
фото с сайта рсц мвд

По словам источника УП, речь идет о бывшем заместителе начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Сергее Гапонько, который выступает в этом деле потерпевшим.

Впрочем конкурс на должность, которую он выбрал, отменили. Поэтому знакомые посоветовали ему обратиться за консультацией по трудоустройству к подозреваемому (по данным УП, предприниматель -ред.). Мужчина рассказал, что имеет дружеские связи с чиновниками, поэтому поможет сначала забронировать экс-сотрудника МВД через Министерство обороны, а затем трудоустроит на руководящую должность в полицию.

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Рассказывая о своих влиятельных знакомствах, мужчина показывал в своем телефоне номера якобы чиновников, с которыми договаривается.

За свою помощь он требовал и получил в целом почти 170 тысяч гривен. Задержали злоумышленника во время получения последней части средств в сумме 44 тысячи гривен.

 
фото прокуратры

Как уточнили УП в прокуратуре, суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн.

Киевпрокуратураполиция
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