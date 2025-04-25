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Україна чекає від США потужних гарантій безпеки, як в Ізраїлю – Зеленський

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 25 квітня 2025, 20:45
Україна чекає від США потужних гарантій безпеки, як в Ізраїлю – Зеленський
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україні потрібні такі само сильні гарантії безпеки від США, як у Ізраїлю.

Джерело: Зеленський журналістам у п'ятницю, його цитують "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда"

Деталі: Зеленський також вказав на потребу України в системах протиповітряної оборони Patriot.

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"Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю", – зазначив він.

Окрім того, за його словами, Україна очікує військового контингенту від європейських партнерів.

Водночас Зеленський додав, що можливе розміщення європейського контингенту вимагатиме підтримки США.

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Він зауважив, що ця підтримка не обов’язково має полягати в присутності на українській території.

"Я знаю, що не дуже позитивно на це дивляться Сполучені Штати Америки, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, ми говоримо передусім про системи протиповітряної оборони  Patriot", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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СШАУкраїнагарантії безпеки
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