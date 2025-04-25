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Украина ждет от США мощных гарантий безопасности, как у Израиля - Зеленский

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 25 апреля 2025, 20:45
Украина ждет от США мощных гарантий безопасности, как у Израиля - Зеленский
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украине нужны такие же сильные гарантии безопасности от США, как у Израиля.

Источник: Зеленский журналистам в пятницу, его цитируют "Интерфакс-Украина" и "Европейская правда"

Детали: Зеленский также указал на потребность Украины в системах противовоздушной обороны Patriot.

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"Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильные, как минимум, как у Израиля", – отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.

В то же время Зеленский добавил, что возможное размещение европейского контингента потребует поддержки США.

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Он отметил, что эта поддержка не обязательно должна заключаться в присутствии на украинской территории.

"Я знаю, что не очень положительно на это смотрят Соединенные Штаты Америки, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, мы говорим прежде всего о системах противовоздушной обороны Patriot", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

По словам президента, она была заключена после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.

The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа по завершению войны – Украина в рамках мирных надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.

СШАУкраинагарантии безопасности
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