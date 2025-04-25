Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році

Денис Шмигаль. Фото з його telegram

У 2025 році Україна очікує понад 39 мільярдів доларів бюджетної підтримки, такі ресурси підтверджені партнерами.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку у Вашингтоні

Пряма мова: "Під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку наголосив, що незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України".

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Деталі: Він наголосив, що найоптимальнішим варіантом розв’язання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

Пряма мова: "За останньою оцінкою Світового банку, потреби у відновленні на найближчі 10 років складають 524 млрд доларів. Ці цифри свідчать, що обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 млрд доларів) значно менший за обсяг потреб на відбудову України. Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини".