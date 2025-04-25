Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 квітня 2025, 23:48
Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році
Денис Шмигаль. Фото з його telegram

У 2025 році Україна очікує понад 39 мільярдів доларів бюджетної підтримки, такі ресурси підтверджені партнерами.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку у Вашингтоні

Пряма мова: "Під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку наголосив, що незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України".

Реклама:

Деталі: Він наголосив, що найоптимальнішим варіантом розв’язання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

Пряма мова: "За останньою оцінкою Світового банку, потреби у відновленні на найближчі 10 років складають 524 млрд доларів. Ці цифри свідчать, що обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 млрд доларів) значно менший за обсяг потреб на відбудову України. Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини".

допомога УкраїнібюджетШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагає від України "невідкладного" підписання угоди про надра
Зеленський: В України недостатньо зброї, щоб повернути Крим, але світ може тиснути на РФ
Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Римським, але Україна буде там представлена
Тактика захисту родини: партія "ЄС" прокоментувала позов Марини Порошенко про поділ майна
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
Усі новини...
допомога Україні
Британія закупить для України новозеландські дрони на $40 млн
У Києві відновили відділення нефрології та діалізу "Охматдиту", яке постраждало через атаку РФ
Прем’єр Баварії: Нам потрібно більше Taurus для нас самих
Останні новини
01:16
Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN
00:21
В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових
00:16
Президент Литви назвав "бомбою уповільненої дії" можливе визнання Криму за РФ
23:55
"Мої роботи затишні: вони запрошують, а не відштовхують". Розмова з художницею Анною Звягінцевою
23:48
Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році
23:24
Новини економіки 25 квітня: інфляційний звіт НБУ та поділ майна Порошенків
23:17
"Дівчата стріляють краще, ніж хлопці": як в українських школах змінюється викладання "Захисту України"
23:02
Європейські дипломати вшанували памʼять загиблих від удару РФ по Києву
22:25
На фронті відбулось 116 боїв від початку доби – Генштаб
22:01
Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів після зупинки допомоги США – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: