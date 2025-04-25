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Шмыгаль: Украина ожидает более $ 39 млрд бюджетной поддержки в этом году

Татьяна ОлейникПятница, 25 апреля 2025, 23:48
Шмыгаль: Украина ожидает более $ 39 млрд бюджетной поддержки в этом году
Денис Шмыгаль. Фото из его telegram

В 2025 году Украина ожидает более 39 млрд долларов бюджетной поддержки, такие ресурсы подтверждены партнерами.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке в Вашингтоне

Прямая речь: "Во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке отметил, что независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины".

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Детали: Он отметил, что оптимальным вариантом решения будет полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине.

Прямая речь: "По последней оценке Всемирного банка, потребности в восстановлении на ближайшие 10 лет составляют 524 млрд долларов. Эти цифры свидетельствуют, что объем российских обездвиженных активов (примерно 300 млрд долларов) значительно меньше объема потребностей на восстановление Украины. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья".

помощь УкраинебюджетШмыгаль
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