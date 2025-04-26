В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових

У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність для військових, що розповість, як планувати бюджет та заощаджувати.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Цей курс – практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування.

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Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації".

Деталі: Курс складається з 20 модулів, у кінці кожного – тест для засвоєння знань. Після всіх модулів і фінального іспиту бійці отримають електронний сертифікат.

Загалом в Армія+ тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".