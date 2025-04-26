В приложении "Армия+" появился учебный курс о финансовой грамотности для военных

В приложении "Армия+" запустили учебный курс о финансовой грамотности для военных, который расскажет, как планировать бюджет и экономить.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Этот курс – практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Он расскажет как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование.

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Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации".

Детали: Курс состоит из 20 модулей, в конце каждого – тест для усвоения знаний. После всех модулей и финального экзамена бойцы получат электронный сертификат.

Всего в "Армия+" теперь десять образовательных курсов. 70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы – это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".