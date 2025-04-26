США приватно согласились дать гарантии безопасности для войск "коалиции желающих" в Украине – СМИ

США в частных разговорах в последние недели выражали готовность предоставить гарантии безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который может быть размещен в Украине после достижения мирного соглашения с Россией.

Источник: The Telegraph

Детали: По данным издания, британские чиновники признают, что конкретные гарантии со стороны США остаются неопределенными.

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Вашингтон до сих пор официально не обещал военной поддержки в случае прямой атаки со стороны России, а Трамп публично неоднократно отказывался от идеи предоставления гарантий безопасности. Однако, по информации издания, в частных переговорах в последние недели американские переговорщики четко дали понять, что готовы оказать поддержку западным силам.

Дословно: "Одним из видов такой поддержки является обмен разведданными, что уже давно является основой "особых отношений" между США и Великобританией.

Другой – это логистическая помощь. Европейские самолеты, корабли и наземные силы будут нуждаться в снабжении и помощи в анализе перемещений российских войск в Украине и за ее пределами".

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Детали: Британские чиновники отмечают, что трудно предсказать, что именно и когда одобрит Трамп.

"Переговоры продолжаются, и он (Трамп – ред.) уже несколько раз заявлял, что поддержит нас, как вы знаете. Я четко заявил, что это важный компонент всего, что мы планируем", – сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The Telegraph.

Дословно: "Оперативные переговоры по "коалиции желающих" были разделены на четыре условных "сегмента" военной деятельности: "небо", "море", "суша" и "восстановление".

Первые два предполагают, что европейские союзники будут контролировать воздушное пространство над Украиной и Черным морем, чтобы Россия не нарушала условий мира.

Третий сегмент касается войск, расположенных непосредственно на украинской территории. При этом линию фронта с Россией после возможного мирного договора будут удерживать именно украинские военные, а не западные.

Четвертое направление планов коалиции – "восстановление" – касается долгосрочного обеспечения украинской армии, которая сейчас считается самой боеспособной в Европе".

Детали: Ожидается, что британская программа подготовки украинских военных – операция Interflex – будет перенесена из Великобритании на запад Украины. Однако возможность дальнейшего развертывания британских военных за пределы этого ограниченного участия до сих пор рассматривается.

Согласно британским планам, эти четыре элемента не обязательно должны быть задействованы одновременно. Вероятно, сразу после достижения перемирия только украинские военные будут сдерживать врага, а союзники будут присоединяться постепенно.

В то же время остается открытым вопрос, смогут ли европейские союзники и в дальнейшем поставлять оружие Украине после прекращения огня, и позволят ли США продажу американского вооружения Киеву, отмечают в издании.

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