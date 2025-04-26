ООН скорочує підтримку переселенців в Україні через зупинку фінансування від США

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило про призупинення частини програм підтримки для новоприбулих українських переселенців через зменшення фінансування, зокрема від США, що раніше забезпечувало 40% бюджету організації.

Джерело: пресреліз УВКБ ООН

Деталі: У п’ятницю, 25 квітня, УВКБ ООН повідомило про скорочення допомоги для новоприбулих біженців в Україні через зменшення фінансування з боку США. Американська допомога, яка 2024 року складала 40% від загального бюджету організації, була призупинена, що змусило ООН обмежити низку важливих гуманітарних програм.

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"Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки США, призупиняються", – зазначила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Серед найбільших втрат – програми психологічної та соціальної підтримки, матеріали для екстреного будівництва житла та грошова допомога. Згідно з заявою агентства, інші західні донори також знизили обсяги фінансування, оскільки переорієнтувалися на збільшення оборонних витрат.

Як наслідок, агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 мільярда доларів на підтримку 8,2 мільйона людей в Україні був профінансований лише на 25%.

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"Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет. Ми закликаємо донорів надати необхідне фінансування, щоб ми могли продовжити надавати допомогу тим, хто цього найбільше потребує", – сказала Біллінг.

Дослівно: "Від січня понад 3 500 осіб пройшли через транзитний центр у Павлограді. Минулого місяця понад 4 200 евакуйованих прибули до транзитного центру в Сумах, де УВКБ ООН і наші партнери надають гуманітарну підтримку новоприбулим переселенцям. Ці цифри – лише частина від загальної кількості новоприбулих переселенців. Понад 200 тисяч людей покинули свої домівки з серпня 2024 року до початку 2025 року".

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