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ООН сокращает поддержку переселенцев в Украине из-за остановки финансирования от США

Иван ДьяконовСуббота, 26 апреля 2025, 04:27
ООН сокращает поддержку переселенцев в Украине из-за остановки финансирования от США
Иллюстративное фото: ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило о приостановлении части программ поддержки для новоприбывших украинских переселенцев из-за уменьшения финансирования, в частности от США, что ранее обеспечивало 40% бюджета организации.

Источник: пресс-релиз УВКБ ООН

Детали: В пятницу, 25 апреля, УВКБ ООН сообщило о сокращении помощи для новоприбывших беженцев в Украине из-за уменьшения финансирования со стороны США. Американская помощь, которая в 2024 году составляла 40% от общего бюджета организации, была приостановлена, что заставило ООН ограничить ряд важных гуманитарных программ.

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"Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостанавливаются", – отметила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Среди самых больших потерь – программы психологической и социальной поддержки, материалы для экстренного строительства жилья и денежная помощь. Согласно заявлению агентства, другие западные доноры также снизили объемы финансирования, поскольку переориентировались на увеличение оборонных расходов.

Как следствие, агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 миллиарда долларов на поддержку 8,2 миллиона человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.

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"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет. Мы призываем доноров предоставить необходимое финансирование, чтобы мы могли продолжить оказывать помощь тем, кто в этом больше всего нуждается", – сказала Биллинг.

Дословно: "С января более 3 500 человек прошли через транзитный центр в Павлограде. В прошлом месяце более 4 200 эвакуированных прибыли в транзитный центр в Сумах, где УВКБ ООН и наши партнеры оказывают гуманитарную поддержку новоприбывшим переселенцам. Эти цифры – лишь часть от общего количества новоприбывших переселенцев. Более 200 тысяч человек покинули свои дома с августа 2024 года до начала 2025 года".

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