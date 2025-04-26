Центральное разведывательное управление США официально подтвердило гибель Майкла Глосса – 21-летнего сына заместителя директора ЦРУ по вопросам цифровых инноваций, который присоединился к рядам вооруженных сил РФ и погиб в ходе боевых действий в Украине.

Источник: NBC News

Детали: Спикер ЦРУ отметил, что его семья "пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда их сын, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб в ходе боевых действий в Украине".

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"Для ЦРУ смерть Майкла является частным семейным делом, а не вопросом национальной безопасности", – добавил спикер.

Спикер не уточнил, на чьей стороне тогда воевал Глосс.

Российское независимое издание "Важные истории" сообщило, что журналистам удалось задокументировать путешествия Глосса за границу, которые в итоге завершились его вступлением в российскую армию.

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Дословно: "В прошлом году, в социальных сетях Майкл Глосс выложил свое фото, где он улыбается на московской красной площади, с подписью, в которой выразил поддержку усилиям России в "прокси-войне" против Украины.

Он писал, что освещение войны в СМИ, которое он назвал "западной пропагандой", скрывает "реальность конфликта", в котором якобы коррумпированные украинские войска не могли противостоять российским военным.

"Россияне крошат мальчиков-демократов у всех на виду", – писал он.

Детали: В некрологе, опубликованном семьей в 2024 году отмечалось, что "Майкл вырос физически сильным и высоким, вдумчивым и принципиальным, и еще с детства использовал эти качества, чтобы бороться с несправедливостью – будь то на детской площадке, спортивном поле или в политической сфере".