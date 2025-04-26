Понад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану
Потужний вибух і пожежа прогриміли в суботу в порту на півдні Ірану, поранивши щонайменше 516 осіб.
Джерело: Al Jazeera, Reuters
Деталі: Вибух стався в порту Раджаї, основного об'єкта контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.
ЗМІ пояснюють, що промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на його застарілих нафтових об'єктах, які борються за доступ до деталей, що перебувають під міжнародними санкціями.
🚨 BREAKING: A massive explosion occurred at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern Iran— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) April 26, 2025
🔴 Casualties:
• At least 406 people injured, with reports of injuries rising; unconfirmed reports suggest six deaths.
🔴 Cause:
• the explosion originated from containers in… pic.twitter.com/TQCKyIE3PH
Іранське державне телебачення повідомило, що за попередніми даними, причиною стала недбалість при зберіганні легкозаймистих матеріалів на об’єкті.
На відео в соціальних мережах видно чорні клуби диму після вибуху. Інші показували скло, вибите з будівель за кілометри від епіцентру вибуху.
From Bandar Abbas, Iran.— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) April 26, 2025
WHAT
A
SHOCKWAVE.
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Влада поки що не назвала жодної причини вибуху.