Понад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану

Потужний вибух і пожежа прогриміли в суботу в порту на півдні Ірану, поранивши щонайменше 516 осіб.

Джерело: Al Jazeera, Reuters

Деталі: Вибух стався в порту Раджаї, основного об'єкта контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

ЗМІ пояснюють, що промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на його застарілих нафтових об'єктах, які борються за доступ до деталей, що перебувають під міжнародними санкціями.

🚨 BREAKING: A massive explosion occurred at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern Iran



🔴 Casualties:



• At least 406 people injured, with reports of injuries rising; unconfirmed reports suggest six deaths.



🔴 Cause:



• the explosion originated from containers in… pic.twitter.com/TQCKyIE3PH