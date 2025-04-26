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Понад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану

Роман ПетренкоСубота, 26 квітня 2025, 15:53
Понад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану
скриншот

Потужний вибух і пожежа прогриміли в суботу в порту на півдні Ірану, поранивши щонайменше 516 осіб.

Джерело: Al Jazeera, Reuters

Деталі: Вибух стався в порту Раджаї, основного об'єкта контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

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ЗМІ пояснюють, що промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на його застарілих нафтових об'єктах, які борються за доступ до деталей, що перебувають під міжнародними санкціями.

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Іранське державне телебачення повідомило, що за попередніми даними, причиною стала недбалість при зберіганні легкозаймистих матеріалів на об’єкті.

На відео в соціальних мережах видно чорні клуби диму після вибуху. Інші показували скло, вибите з будівель за кілометри від епіцентру вибуху.

Влада поки що не назвала жодної причини вибуху.

Іранвибухкораблі
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