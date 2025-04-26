Более 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана

Мощный взрыв и пожар прогремели в субботу в порту на юге Ирана, ранив по меньшей мере 516 человек.

Источник: Al Jazeera, Reuters

Детали: Взрыв произошел в порту Раджаи, основного объекта контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.

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СМИ объясняют, что промышленные аварии случаются в Иране, особенно на его устаревших нефтяных объектах, которые борются за доступ к деталям, находящимся под международными санкциями.

🚨 BREAKING: A massive explosion occurred at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern Iran



🔴 Casualties:



• At least 406 people injured, with reports of injuries rising; unconfirmed reports suggest six deaths.



🔴 Cause:



• the explosion originated from containers in… pic.twitter.com/TQCKyIE3PH — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) April 26, 2025

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Иранское государственное телевидение сообщило, что по предварительным данным, причиной стала халатность при хранении легковоспламеняющихся материалов на объекте.

На видео в социальных сетях видны черные клубы дыма после взрыва. Другие показывали стекла, выбитые из зданий в километрах от эпицентра взрыва.

From Bandar Abbas, Iran.



WHAT



A



SHOCKWAVE.



pic.twitter.com/piXprPkpWn — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) April 26, 2025

Власти пока не назвали ни одной причины взрыва.