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Более 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана

Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 15:53
Более 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана
скриншот

Мощный взрыв и пожар прогремели в субботу в порту на юге Ирана, ранив по меньшей мере 516 человек.

Источник: Al Jazeera, Reuters

Детали: Взрыв произошел в порту Раджаи, основного объекта контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.

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СМИ объясняют, что промышленные аварии случаются в Иране, особенно на его устаревших нефтяных объектах, которые борются за доступ к деталям, находящимся под международными санкциями.

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Иранское государственное телевидение сообщило, что по предварительным данным, причиной стала халатность при хранении легковоспламеняющихся материалов на объекте.

На видео в социальных сетях видны черные клубы дыма после взрыва. Другие показывали стекла, выбитые из зданий в километрах от эпицентра взрыва.

Власти пока не назвали ни одной причины взрыва.

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