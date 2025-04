Более 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана

Мощный взрыв и пожар прогремели в субботу в порту на юге Ирана, ранив по меньшей мере 516 человек.

Источник: Al Jazeera, Reuters

Детали: Взрыв произошел в порту Раджаи, основного объекта контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.

Реклама:

СМИ объясняют, что промышленные аварии случаются в Иране, особенно на его устаревших нефтяных объектах, которые борются за доступ к деталям, находящимся под международными санкциями.

🚨 BREAKING: A massive explosion occurred at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern Iran



🔴 Casualties:



• At least 406 people injured, with reports of injuries rising; unconfirmed reports suggest six deaths.



🔴 Cause:



• the explosion originated from containers in… pic.twitter.com/TQCKyIE3PH