Более 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана
Мощный взрыв и пожар прогремели в субботу в порту на юге Ирана, ранив по меньшей мере 516 человек.
Источник: Al Jazeera, Reuters
Детали: Взрыв произошел в порту Раджаи, основного объекта контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.
СМИ объясняют, что промышленные аварии случаются в Иране, особенно на его устаревших нефтяных объектах, которые борются за доступ к деталям, находящимся под международными санкциями.
🚨 BREAKING: A massive explosion occurred at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern Iran— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) April 26, 2025
🔴 Casualties:
• At least 406 people injured, with reports of injuries rising; unconfirmed reports suggest six deaths.
🔴 Cause:
• the explosion originated from containers in… pic.twitter.com/TQCKyIE3PH
Иранское государственное телевидение сообщило, что по предварительным данным, причиной стала халатность при хранении легковоспламеняющихся материалов на объекте.
На видео в социальных сетях видны черные клубы дыма после взрыва. Другие показывали стекла, выбитые из зданий в километрах от эпицентра взрыва.
From Bandar Abbas, Iran.— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) April 26, 2025
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SHOCKWAVE.
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Власти пока не назвали ни одной причины взрыва.