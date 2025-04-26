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Другої зустрічі Зеленського і Трампа в Римі не було

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 16:12
Другої зустрічі Зеленського і Трампа в Римі не було
коротка зустріч Зеленського і Трампа в Римі 26 квітня, фото ОП

Запланована раніше друга зустріч президента Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом не відбулася. 

ДжерелоSky News із посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова, пише "Європейська правда"

Деталі: З огляду на швидке повернення Трампа в аеропорт після поховальної служби, не дивно, що другої зустрічі не було, але за даними Sky News, у американського президента був час для короткої розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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Раніше речник Зеленського заявив, що під час зустрічі лідери домовилися про наступну зустріч у Римі, і що помічники обох лідерів працюють над її організацією.

Однак тепер речник заявив, що зустріч не відбулася, посилаючись на щільний графік обох президентів.

Що передувало: Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

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Тим часом Зеленський зустрічається з британським прем'єром Кіром Стармером у посольстві Великої Британії в Римі.

Також Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

ЗеленськийТрампІталія
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