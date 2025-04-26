Второй встречи Зеленского и Трампа в Риме не было

Запланированная ранее вторая встреча президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом не состоялась.

Источник: Sky News со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова, пишет "Европейская правда"

Детали: Учитывая быстрое возвращение Трампа в аэропорт после похоронной службы, неудивительно, что второй встречи не было, но по данным Sky News, у американского президента было время для короткого разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Ранее представитель Зеленского заявил, что во время встречи лидеры договорились о следующей встрече в Риме, и что помощники обоих лидеров работают над ее организацией.

Однако теперь спикер заявил, что встреча не состоялась, ссылаясь на плотный график обоих президентов.

Что предшествовало: Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.

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Тем временем Зеленский встречается с британским премьером Киром Стармером в посольстве Великобритании в Риме.

Также Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.