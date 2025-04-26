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У Римі завершилося поховання Папи Франциска

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 16:45
У Римі завершилося поховання Папи Франциска
похорон Папи Римського, фото: Vatican News

Папу Римського Франциска поховали 26 квітня в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ватикан

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Деталі: Закрита церемонія тривала близько пів години.

Дослівно Ватикан: "Обряд [поховання] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала Камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30".

Деталі: Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

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У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Що передувало: Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.

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Папа РимськийІталія
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