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В Риме завершились похороны Папы Франциска

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 16:45
В Риме завершились похороны Папы Франциска
похороны Папы Римского, фото: Vatican News

Папу Римского Франциска похоронили 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ватикан

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Детали: Закрытая церемония длилась около получаса.

Дословно Ватикан: "Обряд [погребения] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала Камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13.30".

Детали: После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.

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В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве – закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.

Что предшествовало: Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последний долг понтифику.

Советуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.

Папа РимскийИталия
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