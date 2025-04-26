В Риме завершились похороны Папы Франциска
Папу Римского Франциска похоронили 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ватикан
Детали: Закрытая церемония длилась около получаса.
Дословно Ватикан: "Обряд [погребения] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала Камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13.30".
Детали: После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.
В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве – закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.
Что предшествовало: Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последний долг понтифику.
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