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Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 17:37
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін морочить голову
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп розкритикував російського правителя Володимира Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову". 

Джерело: Трамп у мережі Truth Social по дорозі до США з Італії, де він відвідав похорон Папи Римського і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда"

Даталі: За словами Трампа, у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів.

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Пряма мова: "Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову (he’s just tapping me along – англ.), і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!".

Деталі: Президент США також в черговий раз розкритикував своїх демократичних попередників і заявив, що не має нічого спільного "з цією дурною війною".

"Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", – заявив Трамп.

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Що передувало: Перед похороном Папи Франциска у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

ТрампПутін
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