Трамп после встречи с Зеленским допустил, что Путин "морочит голову"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал российского правителя Владимира Путина за удары по мирным украинским городам и допустил, что тот не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".

Источник: Трамп в сети Truth Social по дороге в США из Италии, где он посетил похороны Папы Римского и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда"

Датали: По словам Трампа, у Путина не было никаких причин для того, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Прямая речь: "Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто морочит мне голову (he’s just tapping me along – англ.), и с ним надо бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций"? Слишком много людей погибает!!!"

Детали: Президент США также в очередной раз раскритиковал своих демократических предшественников и заявил, что нет ничего общего "с этой глупой войной"

"Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышная с первого дня, ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь разгрести тот беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок", – заявил Трамп.

Что предшествовало: Перед похоронами Папы Франциска в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.