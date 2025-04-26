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В Україну з окупації повернули ще 12 дітей

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 21:40
В Україну з окупації повернули ще 12 дітей
ілюстративне фото Pixabay

В Україну вдалося повернути ще 12 дітей із російської окупації.

Джерело: директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна у Telegram

Пряма мова: "Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA".

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Деталі: Зарівна повідомила, що серед повернутих дітей – хлопець із багатодітної родини, якій окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу.

Хлопця примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.

Крім того, вдалося вивезти родину, яка жила під постійним тиском. 10-річного хлопчика росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі партнерів вдалось організувати їхню евакуацію.

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