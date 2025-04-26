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В Украину вернули еще 12 похищенных Россией детей

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 21:40
В Украину вернули еще 12 похищенных Россией детей
иллюстративное фото Pixabay

В Украину удалось вернуть еще 12 незаконно вывезенных Россией украинских детей.

Источник: директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная в Telegram

Прямая речь: "Еще 12 украинских детей удалось вернуть домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA".

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Детали: Заривная сообщила, что среди возвращенных детей – парень из многодетной семьи, которой оккупационные власти угрожали забрать детей в интернат, если те не пойдут в российскую пропагандистскую школу.

Парня принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали.

Кроме того, удалось вывезти семью, которая жила под постоянным давлением. 10-летнего мальчика россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно уехать. Вооруженные солдаты РФ разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи партнеров удалось организовать их эвакуацию.

детидепортация оккупация
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